Тела валяются посреди леса, на дороге, в домах и сараях: как оккупанты "заботятся" о своих
Россияне терпят колоссальные потери в войне против Украины. В то же время, они ежедневно демонстрируют, что "сваих не брасают".
Так, источники 24 Канала поделились с нами видео. На одном можно увидеть, как посреди леса рядом в пакетах лежит десяток окупантов в Олешковском лесу. Второе мы намеренно решили не добавлять, ведь оно демонстрирует то, что осталось от захватчика в пакете. Поверьте, ничего хорошего его не ждало.
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Ликвидированных врагов бросают повсюду
Ряд пакетов – лишь часть картины "сваих не брассаем". Как отмечают наши источники, россияне не доставляют себе хлопот. Они просто бросают своих ликвидированных бойцов везде, где только возможно.
Так, тела валяются не только в лесу, но и посреди дороги, в сараях, домах. Собственно, что больше всего поражает тот факт, что даже упакованных в пакеты они с собой не увозят.
Оккупанты бросили своих "двухсотых" в пакетах посреди леса: смотрите видео
Захватчики продолжают нести потери. Так, ракетно-зенитный полк ПВО врагов в оккупированном Крыму, вероятно, подвергся в ночь на 30 октября атаке. Известно о почти двух десятках раненых в результате удара.
По врагу якобы нанесли ракетный удар около 3 ночи. Произошло это недалеко от села Оленевка. Собственно под атаку попало место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО министерства обороны России.
Как говорят сами оккупанты, ранения получили 17 их военных. Известно также повреждение 5 автомобилей. Один из них восстановлению не подлежит.
Скоро будет 300 тысяч "двухсотых"
- Обратим внимание, что за минувшие сутки наши военные ликвидировали 860 русских захватчиков. Если мы говорим об общей статистике потерь врага в живой силе, то говорится около 299 940 бойцов.
- Также в металлолом превратили 5 190 танков, 9 775 боевых бронированных машин, 7 202 артиллерийские системы, 834 РСЗО, 559 средства ПВО, 321 самолет и 324 вертолета.
- Кроме того, так называемая "вторая армия мира" потеряла 5 419 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 544 крылатых ракет, 20 судов, 1 подлодку, 9 555 автомобилей и автоцистерн и 1 014 единиц специальной техники.
- Добавим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники оккупантов.
- Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 6 районов скопления живой силы, оружия и техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, а также 6 артиллерийских средств врага.