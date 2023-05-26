Еще почти 500 российских солдат больше не угрожают украинцам: потери врага на 26 мая

Украина продолжает противостоять российской агрессии. Наши защитники освобождают родную территорию, а также ликвидируют врага. Только за прошедшие сутки на тот свет отправили 460 бойцов.

Если же говорить о потерях с самого начала полномасштабного вторжения, то они поражают. Уничтожить нашим защитникам и защитницам удалось уже 205 720 российских военных. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно считать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Следует отметить, что российские захватчики не только несут колоссальные потери в живой силе. У врага также стало гораздо меньше техники. За более года в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем Кроме того, на балансе так называемой "второй армии мира" стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше, а еще почти на 20 судов. Самой дорогой утратой россиян с 24 февраля 2022 года остается крейсер "Москва". Мы же предлагаем ознакомиться с актуальными потерями.

танков – 3 796;

боевых бронированных машин – 7 435;

артиллерийских систем – 3 384;

РСЗО – 570;

средств ПВО – 328;

самолетов – 310;

вертолетов – 296;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 910;

крылатых ракет – 1 015;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 161;

специальной техники – 446.



Актуальные потери врага на 26 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В то же время следует понимать, что за каждым ликвидированным врагом и его техникой стоит титанический труд наших защитников. Оккупанты продолжают совать, а наши военные – отбивать атаки. Только за минувшие сутки зафиксировали 22 боевых столкновения. Сосредоточивают основные усилия российские захватчики на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.