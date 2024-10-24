Ликвидировали более тысячи оккупантов и 45 артиллерийских систем: потери врага на 24 октября
24 октября 2024, 07:32Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает нести колоссальные потери на поле боя. В частности, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали значительное количество личного состава и уничтожили много единиц техники.
За сутки Россия потеряла 1240 человек. Общие боевые потери врага достигают 684 280.
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Потери России
Важно понимать, что все цифры являются приблизительными, ведь в местах, где идут активные боевые действия, невозможно точно посчитать, сколько теряет враг.
По состоянию на 24 октября с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:
- личного состава – около 684 280 (+1240) человек,
- танков – 9090,(+2)
- боевых бронированных машин – 18254 (+25),
- артиллерийских систем – 12719 (+45),
- РСЗВ – 1236 (+2),
- средств ПВО – 981 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 17597 (+108),
- крылатых ракет – 2625 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27286 (+69),
- специальной техники – 3513 (+4).