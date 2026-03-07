ВСУ "минуснули" более 1000 оккупантов за сутки: потери врага на 7 марта
- С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла около 1 272 360 человек и 11 737 танков.
- В последнее время средние потери врага за день растут, в частности за последние сутки Россия потеряла 1 010 человек и 3 танка.
Россия продолжает свою агрессию против Украины. Средние потери врага за день в последнее время растут.
В Генштабе сообщили, какие потери понесла Россия в Украине за последние сутки и за все время войны.
Какие потери понесла Россия в Украине?
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 272 360 (+1 010) человек;
- танков – 11 737 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 151 (+6);
- артиллерийских систем – 38 004 (+44);
- РСЗО – 1 670 (+1);
- средств ПВО – 1 322 (+2);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868);
- крылатых ракет – 4 384 (+0);
- кораблей/катеров – 30 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 81 812 (+170);
- специальной техники – 4 080 (+0).
Потери армии России по состоянию на 7 марта 2026 года / Фото Генштаб
Последние важные новости о потерях России
Ночью 5 марта ВМС ВСУ и ССО уничтожили вражеский вертолет Ка-27, когда тот пытался совершить посадку на площадке буровой установки "Сиваш". Вертолет использовали для поиска субмарин и патрулирования акватории.
2 марта 2026 года Силы обороны Украины атаковали порт Новороссийска и повредили два российских фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". В атаке были задействованы не менее 200 БпЛА. Атака также вывела из строя нефтеналивной терминал и привела к гибели трех и ранению четырнадцати российских моряков.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что удар по Новороссийску может иметь значительные последствия. Он отметил, что такие атаки лемонструють уязвимость Черноморского флота России.