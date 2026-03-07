ВСУ "минуснули" более 1000 оккупантов за сутки: потери врага на 7 марта

Россия продолжает свою агрессию против Украины. Средние потери врага за день в последнее время растут.

В Генштабе сообщили, какие потери понесла Россия в Украине за последние сутки и за все время войны.

Какие потери понесла Россия в Украине?

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 1 272 360 (+1 010) человек;

танков – 11 737 (+3);

боевых бронированных машин – 24 151 (+6);

артиллерийских систем – 38 004 (+44);

РСЗО – 1 670 (+1);

средств ПВО – 1 322 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868);

крылатых ракет – 4 384 (+0);

кораблей/катеров – 30 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 81 812 (+170);

специальной техники – 4 080 (+0).



Потери армии России по состоянию на 7 марта 2026 года / Фото Генштаб

Последние важные новости о потерях России