У Генштабі повідомили, яких втрат зазначала Росія в Україні за останню добу та за увесь час війни.
Яких втрат зазнала Росія в Україні?
З 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб;
- танків – 11 737 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 151 (+6);
- артилерійських систем – 38 004 (+44);
- РСЗВ – 1 670 (+1);
- засобів ППО – 1 322 (+2);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 161 858 (+1 868);
- крилатих ракет – 4 384 (+0);
- кораблів/катерів – 30 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 81 812 (+170);
- спеціальної техніки – 4 080 (+0).
Втрати армії Росії станом на 7 березня 2026 року / Фото Генштаб
Останні важливі новини про втрати Росії
Вночі 5 березня ВМС ЗСУ і ССО знищили ворожий вертоліт Ка-27, коли той намагався здійснити посадку на майданчику бурової установки "Сиваш". Вертоліт використовували для пошуку субмарин та патрулювання акваторії.
2 березня 2026 року Сили оборони України атакували порт Новоросійська і пошкодили два російські фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". В атаці були задіяні щонайменше 200 БпЛА. Атака також вивела з ладу нафтоналивний термінал і призвела до загибелі трьох та поранення чотирнадцяти російських моряків.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що удар по Новоросійську може мати значні наслідки. Він зазначив, що такі атаки лемонструють вразливість Чорноморського флоту Росії.