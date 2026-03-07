У Генштабі повідомили, яких втрат зазначала Росія в Україні за останню добу та за увесь час війни.

Дивіться також У ВМС показали кадри унікальної операції зі знищення російського гелікоптера Ка-27

Яких втрат зазнала Росія в Україні?

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб;
  • танків – 11 737 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 151 (+6);
  • артилерійських систем – 38 004 (+44);
  • РСЗВ – 1 670 (+1);
  • засобів ППО – 1 322 (+2);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 161 858 (+1 868);
  • крилатих ракет – 4 384 (+0);
  • кораблів/катерів – 30 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 81 812 (+170);
  • спеціальної техніки – 4 080 (+0).


Втрати армії Росії станом на 7 березня 2026 року / Фото Генштаб

Останні важливі новини про втрати Росії

  • Вночі 5 березня ВМС ЗСУ і ССО знищили ворожий вертоліт Ка-27, коли той намагався здійснити посадку на майданчику бурової установки "Сиваш". Вертоліт використовували для пошуку субмарин та патрулювання акваторії.

  • 2 березня 2026 року Сили оборони України атакували порт Новоросійська і пошкодили два російські фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". В атаці були задіяні щонайменше 200 БпЛА. Атака також вивела з ладу нафтоналивний термінал і призвела до загибелі трьох та поранення чотирнадцяти російських моряків.

  • Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що удар по Новоросійську може мати значні наслідки. Він зазначив, що такі атаки лемонструють вразливість Чорноморського флоту Росії.