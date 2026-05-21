Украина стремится ликвидировать по 200 россиян на каждый квадратный километр продвижения, – Федоров

В апреле на войне против Украины российская оккупационная армия потеряла 35 203 военных погибшими и ранеными. Сейчас стратегическая цель – достичь уровня около 200 ликвидированных россиян за каждый квадратный километр продвижения.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

Какие потери враг несет на фронте?

По данным министра обороны, в апреле потери российской армии составили 35 203 военных, в марте – 35 351, а в декабре – 34 544.

Федоров также привел статистику потерь врага на каждый квадратный километр продвижения. Если в октябре 2025 года этот показатель составлял 67 военных, то в январе вырос до 165, в феврале – до 244, в марте – до 254, а в апреле – уменьшился до 179.

Как отметил глава Минобороны, все эти данные верифицированы через систему "еБалы" и подтверждены боевыми подразделениями.

Справка. Электронные баллы ("еБалы") – это система мотивации для украинских военных, которая позволяет подразделениям получать дополнительное вооружение, в частности дроны, за результативные действия на фронте. Кроме стандартного материального обеспечения, подразделения могут обменивать эти баллы на необходимое снаряжение через специальный военный "онлайн-магазин" Brave1 Market.

Отдельно министр прокомментировал ситуацию с защитой воздушного пространства.

Он заявил, что за последние четыре месяца эффективность перехвата "Шахедов" дронами-перехватчиками выросла вдвое, хотя количество беспилотников, которые Россия запускает ежемесячно, увеличилось на 35%.

Кроме того, за этот период Украина получила в 2,6 раза больше дронов-перехватчиков.

Наша стратегическая цель – выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей. Важную роль в этом процессе сыграло внедрение after-action review. Это стандартная процедура НАТО для детального анализа боевых операций после их завершения. Для нас это стало одним из ключевых элементов построения современной системы ПВО,

– подытожил Михаил Федоров.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) также заявили, что сейчас Силы обороны Украины получают наибольших успехов на фронте со времен операции в Курской области.

В частности, военные вернули часть Купянска после боев, продолжавшихся с конца 2025 года. Также зимой и весной 2026 года ВСУ освободили более 400 квадратных метров территорий на южных направлениях, а в конце мая 2026 года – несколько сел в западной части Запорожской области.

