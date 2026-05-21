Украина стремится ликвидировать по 200 россиян на каждый квадратный километр продвижения, – Федоров
- Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что стратегическая цель ВСУ – ликвидировать около 200 российских военных на каждый квадратный километр продвижения.
- Эффективность перехвата дронов-перехватчиков в Украине выросла вдвое за последние четыре месяца, несмотря на увеличение количества запущенных Россией беспилотников.
В апреле на войне против Украины российская оккупационная армия потеряла 35 203 военных погибшими и ранеными. Сейчас стратегическая цель – достичь уровня около 200 ликвидированных россиян за каждый квадратный километр продвижения.
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.
Какие потери враг несет на фронте?
По данным министра обороны, в апреле потери российской армии составили 35 203 военных, в марте – 35 351, а в декабре – 34 544.
Федоров также привел статистику потерь врага на каждый квадратный километр продвижения. Если в октябре 2025 года этот показатель составлял 67 военных, то в январе вырос до 165, в феврале – до 244, в марте – до 254, а в апреле – уменьшился до 179.
Как отметил глава Минобороны, все эти данные верифицированы через систему "еБалы" и подтверждены боевыми подразделениями.
Справка. Электронные баллы ("еБалы") – это система мотивации для украинских военных, которая позволяет подразделениям получать дополнительное вооружение, в частности дроны, за результативные действия на фронте. Кроме стандартного материального обеспечения, подразделения могут обменивать эти баллы на необходимое снаряжение через специальный военный "онлайн-магазин" Brave1 Market.
Отдельно министр прокомментировал ситуацию с защитой воздушного пространства.
Он заявил, что за последние четыре месяца эффективность перехвата "Шахедов" дронами-перехватчиками выросла вдвое, хотя количество беспилотников, которые Россия запускает ежемесячно, увеличилось на 35%.
Кроме того, за этот период Украина получила в 2,6 раза больше дронов-перехватчиков.
Наша стратегическая цель – выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей. Важную роль в этом процессе сыграло внедрение after-action review. Это стандартная процедура НАТО для детального анализа боевых операций после их завершения. Для нас это стало одним из ключевых элементов построения современной системы ПВО,
– подытожил Михаил Федоров.
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) также заявили, что сейчас Силы обороны Украины получают наибольших успехов на фронте со времен операции в Курской области.
В частности, военные вернули часть Купянска после боев, продолжавшихся с конца 2025 года. Также зимой и весной 2026 года ВСУ освободили более 400 квадратных метров территорий на южных направлениях, а в конце мая 2026 года – несколько сел в западной части Запорожской области.
Силы обороны наносят потери: последние новости
На днях Силы беспилотных систем провели масштабную операцию против российских спецподразделений на временно оккупированной территории Донецкой области. На этот раз под удар попал учебно-производственный комплекс 78 мотострелкового полка специального назначения "Север-Ахмат" имени Ахмата Кадырова.
Основной целью стал двухэтажный комплекс площадью более 2400 квадратных метров во временно оккупированном Снежном. По предварительной информации, подтверждена ликвидация 65 курсантов подразделения "Север-Ахмат". Кроме того, сообщается о гибели начальника центра подготовки с позывным "Бурый".
Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса в комментарии 24 Канала отметил, что сейчас ситуация на поле боя дает основания для осторожного оптимизма. По его словам, за первый квартал на некоторых направлениях россияне увеличили потери за оккупированный квадратный километр вдвое по сравнению с прошлым годом.