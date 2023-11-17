Россия перешла в оборону в море: сколько кораблей оккупантов уже уничтожила Украина

Российский флот понес "серьезные убытки" после начала полномасштабной войны против Украины. В ВМС ВСУ констатировали, что Россия фактически перешла в оборону в море.

Украине уже удалось уничтожить 15 русских кораблей. Потери россиян в море в эфире телемарафона озвучил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

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Украина уничтожила 15 российских кораблей и еще 12 повредила

Более того, Плетенчук заявил, что еще 12 кораблей россиян были повреждены.

Можно сосчитать те единицы, которые уже выведены из строя. Это 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага,

– рассказал он.

Детализуя то, как Украина нанесла удары по вражеским кораблям, спикер отметил, что далеко не все это – результат работы дронов. Однако, по его словам, на счету дронов достаточно много повреждений вражеских кораблей.

Плетенчук заметил, что Украина задает тренды в морской войне.

"Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем. У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но и для поражения", – отметил спикер.

Возможности сил России в Черном море значительно снизились

Плетенчук рассказал, что в последнее время возможности сил России в Черном море "значительно снизились" благодаря работе украинских Сил обороны. Российские военные вынуждены "держаться как можно дальше и значительно ограничены в своих действиях".

Даже можно сказать, что они сейчас находятся в обороне. Однако опасность сохраняется. К сожалению, враг еще имеет носители крылатых ракет,

– добавил Плетенчук.

В то же время представитель заявил, что "движение украинских сил в направлении ослабления флота России будет продолжаться". В частности, Украина, по его словам, будет расширять свое влияние при первой же возможности.

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