1 февраля, 06:37
Минус более тысячи оккупантов: Генштаб озвучил впечатляющие потери России на 1 февраля

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • По состоянию на 1 февраля общие потери российских войск в Украине составляют около 1240680 человек и включают значительные потери военной техники.
  • Украинские защитники поражают около 80% вражеских объектов, включая пехоту, с помощью беспилотников.

Российско-украинское противостояние на фронтах войны приносит поразительные потери для страны-агрессора В попытках захватить территорию Украины вражеская армия ежедневно теряет собственных солдат и десятки единиц военной техники.

О новой партии потерь среди оккупантов информирует Генштаб ВСУ. Статистика содержит рабочие цифры.

Интересно Из Катара – в Донецкую область: Силы обороны ликвидировали российского наемника из Кении

Какие потери России на войне по состоянию на 1 февраля?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1240680 (+1090) человек;
  • танков – 11625 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23980 (+3);
  • артиллерийских систем – 26777 (+9);
  • РСЗО – 1632;
  • средств ПВО – 1290;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 120134 (+206);
  • крылатых ракет – 4205;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76439 (+62);
  • специальной техники – 4055 (+1).


Потери России на 1 февраля / Инфографика Генштаба

Кстати, военный Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в комментарии 24 Каналу отметил, что, по словам президента Украины, подавляющее большинство вражеских объектов – около 80%, включая пехоту противника украинские защитники поражают с помощью беспилотников.

Что происходит на фронте?

  • На днях на Покровском направлении российские войска пытались провести механизированное наступление в районе населенного пункта Гришино, однако атаку сорвали Силы обороны. В ходе боя украинские защитники уничтожили бронированную технику противника и нанесли существенные потери его личному составу. После этого продолжается зачистка местности с целью уничтожения остатков вражеской пехоты.

  • Кроме того, украинские военные успешно поразили зенитно-ракетный комплекс "Оса" вблизи Семеновки на временно оккупированной территории Запорожской области.

  • В то же время российское военное руководство допустило серьезную ошибку, отчитавшись о якобы захвате территорий в районе Купянска в Харьковской области, где на самом деле продолжаются интенсивные боевые действия. Из-за этого отдельные участки были ошибочно переведены в категорию "тыловых", вследствие чего штурмовые подразделения страны-агрессора остались без надлежащей огневой поддержки.