Как ССО сорвали попытку оккупантов прорваться: кадры от первого лица

российские оккупанты до сих пор надеются, что у них получится прорвать нашу оборону. Но ВСУ каждый раз доказывают им свою силу и мощь и придувают любые нашествия россиян.

Враг несет большие потери на войне в Украине. ССО Украины показали, как сорвали попытку прорыва оккупантов в одном из районов выполнения задач.

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Главное – не дать врагу маневрировать

Наши военные описали возникшую опасную ситуацию. Когда российские оккупанты сформировали ударно-разведывательную группировку воины Сил специальных операций уже выдвинулись на перехват противника.

Основная цель операции – не дать россиянам развернуться в боевые порядки и дальше маневрировать в сторону наших позиций.

Удар наших операторов ССО Украины по врагу был как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления.

Таким образом, замысел россиян наши воины сорвали, дальнейших попыток запланированного маневра противник не осуществлял. русские оккупанты должны были собирать раненых и убитых. А наши воины наблюдали за разгромом воина.

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Россия теряет технику и личный состав

Стало известно, что наши военные с помощью дрона-камикадзе разрушили наблюдательную вышку врага. После попадания она упала и рухнула. Вышка простояла несколько секунд, после чего аккуратно наклонилась книзу и перестала выполнять свои функции для оккупантов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также сообщал, что в оккупированной Попасной вечером 14 августа было очень "громко". Очередная порция "хлопка" подъехала на базу ППК "Вагнер". Там могло погибнуть более 100 вагнеровцев.

Еще воздушные силы утром 15 августа уничтожили российский вертолет Ка-52 в Донецкой области. Это уже третий "приземленный" "Аллигатор" за последние 2 суток. Вертолет задымился и стал опускаться.

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