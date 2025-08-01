Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, которые нагло приходят на нашу землю. За июль потери врага в Украине превысили 30 тысяч человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Какие точные потери врага в личном составе за июль?

Александр Сырский отметил, что украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины.

По словам генерала, за июль потери оккупантов в живой силе составили 33 220 солдат.

Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную и мужественную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!

– написал главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский показал работу ВСУ по врагу / Видео с фейсбук-страницы главнокомандующего ВСУ

К слову, в Генштабе ВСУ утром 1 августа рассказали, что украинские защитники за сутки ликвидировали еще 940 российских оккупантов. Таким образом общее количество потерь личного состава российской армии в Украине составляет 1 054 200 военных.