Уничтожены СУ-25, "Терминатор" и огнеметная система "Сонцепек": отчет ВСУ по Таврическому направлению

Наши военные продолжают уничтожать русских захватчиков. Известно, что на Таврическом направлении ВСУ отправили в утиль штурмовик Су-25 и другую технику врагов.

Детальнее о результативной работе наших военных рассказал командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Узнайте, какие еще потери понесли российские захватчики на Таврическом направлении.

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Потери врага растут

Как отмечает Тарнавский, потери оккупантов в живой силе продолжают расти. Кроме того, наши военные ОВСУ "Таврия" в Донецкой области сбили Су-25, уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор", а также одну тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепёк". Он добавил, что боевая работа продолжается.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении,

– добавил Тарнавский.

Он отметил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 27 авиационных ударов, провели 49 боевых столкновений, а также произвели 901 артиллерийский обстрел.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 876 огневых задач.

В общей сложности враг потерял 797 своих бойцов. Кроме того, в металлолом превращены 26 единиц техники: Су-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БПЛА, 4 автомобиля. Также известно о 2 складах боеприпасов, которые удалось уничтожить.

Общие потери врага растут