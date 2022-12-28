"Лежат здесь, как подснежники": защитники Украины показали результат отбитой атаки "вагнеровцев"

У оккупанта, который продолжает идти на Украину, есть высокие шансы пополнить статистику потерь. Это и произошло с бойцами ЧВК "Вагнера", которые теперь ждут пакетов.

Накануне наши военные выложили видео. На нем можно увидеть последствия очередной атаки "вагнеровцев". Она стала неудачной для нескольких десятков бойцов, пополнивших статистику потерь противника.

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Ликвидированные десятки вокруг

Результатами успешной работы поделились военнослужащие из 54 ОМБр, батальона К-2. Они и показали в сети, что осталось от идущих в атаку "вагнеровцев".

Вот куча валяется. И вокруг они пачками лежат, может, людей 50 – 60. Они повсюду здесь, как подснежники,

– говорит защитник Украины.

Наши военные ликвидировали рвавшихся в атаку "вагнеровцев": видео 18+

Некоторым "вагнеровцам" везет больше

Так, накануне теннисист Сергей Стаховский, сейчас обороняющий Украину, рассказал о достижениях на поле боя. Он вместе со своими собратьями взял в плен "сет вагнеровцев". По крайней мере, так пошутил сам спортсмен.

Пользователи сети отметили, что у двух оккупантов на глазах была лента с надписью "Акция". Поэтому они пошутили, что берешь в плен одного русского захватчика, а еще двое идут в подарок.

Тем временем сами "вагнеровцы" жалуются на военное руководство. Они решили наехать на начальника генштаба России Герасимова. Мол, из-за его халатности у оккупантов отсутствуют снаряды.

Они совершенно не подбирали слова, облагая его десятиэтажными. Ведь, убеждены "вагнеровцы", из-за таких как Герасимов, гибнут другие бойцы из их группировки.

Пригожин своих поддержал. А это очередная демонстрация того, что внутри российского войска раскол. Он еще и опроверг слухи, распространяемые российскими пропагандистами. В Кремле же не могли поверить услышанному, так что во всем обвинили "украинских националистов".

Но "повар Путина" подчеркнул, что именно его бойцы публично унизили Герасимова. В то же время он дополнил обращение "вагнеровцев" к руководителю генштаба. Мол, в теплом кабинете не очень хорошо слышно о "проблемах передовой".

Что бы то ни было, но это яркая демонстрация того, что внутри России напряжение только растет. И скоро оно дойдет до точки кипения, когда начнется агрессивное разделение сфер влияния, а также присваивание себе каких-либо достижений на фронте. Хотя, Пригожин и первым и вторым занимается вот уже много месяцев.