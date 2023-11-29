На оккупированной Херсонщине во время совещания ликвидировали чиновников, – ЦНС

Россияне пока контролируют часть Херсонской области. Однако наши защитники не дают им покоя и наносят меткие удары по оккупантам.

Силы сопротивления российской агрессии на оккупированной Херсонской области предоставили нашим военным нужную информацию. Благодаря ей наши защитники смогли нанести удар по зданию, где находились оккупанты.

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Есть погибшие

Удар был нанесен по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. В результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных чиновниках.

Россия продолжает нести существенные потери в войне против Украины. В частности, за минувшие сутки на фронте враг утратил 1140 бойцов. В то же время, посчитать потери врага точно невозможно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Среди россиян панические настроения