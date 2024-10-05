Спецназовцы СБУ устроили врагу настоящую "дорогу гнева": эпическое видео

5 октября 2024, 18:11
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Автор: Анастасия Колесникова

Источник:

СБУ

Ежедневно украинские воины заставляют врага дорого платить за то, что они ступили на нашу землю. В СБУ поразили цифрой уничтоженной за неделю российской техники.

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ поделились своими достижениями за прошедшую неделю,. Их высокоточные удары не оставляют врагу шансов - они погибают вместе с обломками своей техники.

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Потери россиян, нанесены СБУ

Так, за прошедшую неделю воины Службы безопасности Украины "отминусовали":

  • 10 танков
  • 33 ББМ
  • 18 артсистем и РСЗО
  • 4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР
  • 219 единиц автотранспорта
  • 25 БпЛА и 22 антенны связи
  • 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
  • 2 склада с боеприпасами

Также было ликвидировано 176 оккупантов.

К слову, за последние сутки по всему фронту было уничтожено еще более 1200 захватчиков. Всего с начала вторжения потери врага превышают 600 тысяч.

Напомним, что российские военные потеряли более 2 100 человек во время штурма Угледара с участием 155 и 40 бригад морской пехоты.