Спецназовцы СБУ устроили врагу настоящую "дорогу гнева": эпическое видео

Ежедневно украинские воины заставляют врага дорого платить за то, что они ступили на нашу землю. В СБУ поразили цифрой уничтоженной за неделю российской техники.

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ поделились своими достижениями за прошедшую неделю,. Их высокоточные удары не оставляют врагу шансов - они погибают вместе с обломками своей техники.

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Потери россиян, нанесены СБУ

Так, за прошедшую неделю воины Службы безопасности Украины "отминусовали":

10 танков

33 ББМ

18 артсистем и РСЗО

4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР

219 единиц автотранспорта

25 БпЛА и 22 антенны связи

148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций

2 склада с боеприпасами

Также было ликвидировано 176 оккупантов.

К слову, за последние сутки по всему фронту было уничтожено еще более 1200 захватчиков. Всего с начала вторжения потери врага превышают 600 тысяч.

Напомним, что российские военные потеряли более 2 100 человек во время штурма Угледара с участием 155 и 40 бригад морской пехоты.