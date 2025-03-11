Ад для оккупантов: ВСУ уничтожили вражескую артиллерию и склады с боеприпасами

Украинские артиллеристы нанесли мощный удар по врагу на Запорожском направлении. Удалось уничтожить гаубицы, точку запуска БпЛА и склады боеприпасов оккупантов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 44 отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола. Украинские воины продолжают эффективно демилитаризовать российских захватчиков.

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Украинские артиллеристы уничтожают врага

Только за минувшие сутки артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола нанесли сокрушительные удары по позициям врага на Запорожском направлении.

Разгром оккупантов на Запорожском направлении: смотреть видео

Защитники ликвидировали:

Вражеские гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" и Д-30

Точку старта вражеских беспилотников

Два полевых склада боеприпасов оккупантов

Украинские воины продолжают наносить сокрушительные удары по захватчикам, уничтожая их технику и логистику.

К слову, российский дрон в ночь на 8 марта попал в волонтерский центр "Паляница" в Запорожье, почти полностью уничтожив цех.

Волонтеры считают, что удар был местью за деятельность их центра.