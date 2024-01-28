Уничтожили врага и пополнили обменный фонд: украинские защитники дают отпор в Запорожье

28 января 2024, 17:49
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Источник:

Национальная гвардия Украины

Украинские защитники дают врагу отпор по всем направлениям фронта. В частности, в Запорожье удалось уничтожить группу россиян вместе с техникой.

На Запорожском направлении наши защитники уничтожили окупантов и повредили российскую технику. Кроме этого, раненых россиян взять в плен.

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Операция заняла всего пол дня

Защитники рассказали, что аэроразведкой 3 бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили группу противника, которая передвигалась на поле боя в сторону позиций гвардейцев.

После установки целей, с помощью FPV-дронов, было нанесено несколько ударов по оккупантам,
– говорится в сообщении.

Для того, чтобы совершить операцию, на место событий выдвинулись бойцы. Там нашли раненого россиянина, который пополнит обменный фонд.

На Запорожском направлении уничтожили окупантов: смотрите видео

Потери врага

Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 740 окупантов. С начала полномасштабного вторжения потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 382 110 личного состава. Также враг потерял тысячи единиц разной техники.

Россия от 24 февраля 2022 года потеряла:

  • личного состава– около 382 110 (+740) человек,
  • танков– 6 280 (+9),
  • боевых бронированных машин– 11 671 (+19),
  • артиллерийских систем– 9 097 (+12),
  • РСЗО– 972 (+0),
  • средств ПВО– 660 (+0),
  • самолетов– 331 (+0),
  • вертолетов– 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня– 7 041 (+4),
  • крылатых ракет– 1 845 (+0),
  • кораблей /катеров– 23 (+0),
  • подводных лодок– 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн– 12 103 (+31),
  • специальной техники– 1436 (+3).
Автор: Вікторія Кульженко