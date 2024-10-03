Какой ценой россияне захватили Угледар: военный эксперт назвал вероятную цифру потерь врага

Украинские силы 2 октября отошли от Угледара. Такое решение было принято, чтобы сохранить жизни наших воинов. В то же время российское командование во время длительных атак на город не считало потери.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что враг штурмовал Угледар с июня 2022 года. Также после того, как россияне зашли в город, под угрозой может оказаться еще один – Курахово, расположенное севернее Угледара.

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Стал крепостью

Угледар, как объяснил военный эксперт, – это несколько кварталов 9-этажных домов, которые расположены почти в чистом поле на перекрестке двух автодорог. Город построен на господствующей высоте.

Угледар стал крепостью после того, как Украина потеряла Волноваху во время весеннего наступления 2022-го. Она расположена на расстоянии примерно 25 километров от Угледара.

В августе 2022 года враг совершил крупнейшую танковую атаку этой войны. Тогда российская 155 бригада морской пехоты села на танки и поехала на украинское минное поле, где ее атаковали также с помощью артиллерии и дронов,

– отметил он.

Тогда было возмущение в российской армии, писали письма тогдашнему российскому министру обороны Сергею Шойгу, что в результате этой атаки были огромные потери.

Представители 72 бригады признавали, что они ликвидировали как минимум в 8 раз больше личного состава, чем количество людей в их бригаде, а это примерно – 40 – 50 тысяч. Именно столько бойцов положил враг, чтобы захватить Угледар – в бесконечных "мясных штурмах", которые он делал в течение 25 месяцев,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Обратите внимание! В ISW отметили, что россиянам удалось зайти в Угледар после "серии дорогих и неудачных штурмов" вблизи города за последние два с половиной года. В то же время многочисленные поражения России под Угледаром вызвали истощение российской 155 бригады морской пехоты.

Напомним, что 72 отдельная механизированная бригада ВСУ имени Черных Запорожцев защищала Угледар много месяцев. Однако когда возникла опасность его окружения, бойцы отошли из города и эвакуировали раненых. Этот процесс происходил в слишком сложных условиях. Россияне давили с флангов, что влияло на логистику. В целом благодаря тому, что бойцы отошли на другой рубеж, им удалось минимизировать потери.