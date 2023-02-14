Оккупантов в Луганской области обязали носить с собой гильзу с клочком бумаги: для чего

Враг продолжает нести бешеные потери. Так что оккупанты уже даже придумали определенное "ноу-хау", которое уже тестируют на Луганщине.

Об этом заявили в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве отметили, что оккупанты продолжают наблюдать проблемы с обеспечением, а также испытывают бешеных потерь.

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Оккупантов нужно опознавать

По данным Генштаба, у врага отсутствуют металлические жетоны с личным номером. Именно благодаря им идентифицируют тело военнослужащего. Но в подразделении 20-й армии не растерялись. Их личный состав в Луганской области получил указание от руководства.

Теперь бойцы в нагрудном кармане носят гильзу, в которой лежит клочок бумаги. На нем оккупанты указывают информацию о себе, чтобы их, "двухсотых", могли хоть родным в пакете транспортировать. Звучит не слишком обнадеживающе, если припомнить, что враги постоянно бросают на поле боя своих. Причем не только ликвидированных, но раненых.

Потери врага колоссальные

Начнем с актуальной на данный момент статистики. Так, по состоянию на раннее утро 14 февраля, наши защитники и защитницы уничтожили 138 340 российских захватчиков.

Заметим, что только за прошедшую неделю враг понес рекордные потери. На тот свет удалось отправить 6 180 бойцов "второй армии мира".

Очень много вражеских бойцов погибает вблизи Угледара. К примеру, там удалось уничтожить элитную российскую бригаду. Сами оккупанты жалуются, что погибли 500 захватчиков.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский поделился другими успехами ВСУ. Он отметил, что "большое наступление" под Угледаром позволило нашим военным только за неделю уничтожить 130 единиц бронетехники врага.