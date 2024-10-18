В Украине ликвидировали высокопоставленного российского офицера, –Казанский

Враг продолжает нести потери в войне против Украины. Так, стало известно о ликвидации высокопоставленного российского офицера.

Его ликвидировали в Украине. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

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В Украине ликвидировали российского офицера

В пятницу, 18 октября, Казанский сообщил, что в Украине был уничтожен очередной высокопоставленный российский офицер.

По его словам, ликвидирован начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады полковник Сергей Богоносцев. Отмечается, что он был также участником операции в Сирии.

Известно, что на похоронах присутствовал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Журналист обнародовал скриншот публикации, где говорится о смерти оккупанта.



В Украине ликвидировали оккупанта Сергея Богоносцева / Скриншот из телеграм-канала Дениса Казанского