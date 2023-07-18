Минус 3 вражеские роты и более 40 единиц техники: горячее видео с Таврического направления

Вооруженные Силы продолжают выбивать врага из украинской земли. В частности, на Таврическом направлении противник несет бешеные потери.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" заявил, что ВСУ имеют успехи в этом направлении. Местами враг начинает отступать.

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Какая ситуация на Таврическом направлении

Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении продолжаются бои. Местами Силы обороны преуспевают, а враг отступает. За прошедшие сутки враг 20 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 678 обстрелов.

Вместе с тем, наши артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1681 огневую задачу. Только за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 3 рот. Кроме того – уничтожена 41 единица военной техники российских захватчиков.

Среди ликвидированной техники противника:

4 танка,

12 ББМ,

3 гаубицы 2А65 "Мста-Б",

2 единицы БМ-21 "Град",

БПЛА "Орлан-30",

БПЛА "Supercam",

БПЛА "Zala",

самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация",

пушка "Гиацинт-С",

автомобильная техника.

Тарнавский сообщил, что ВСУ на Таврическом направлении также уничтожили 4 склада боеприпасов врага. Командующий ОСУВ "Таврия" также показал горячие кадры успешной работы в этом направлении.

ВСУ уничтожают врага на Таврическом направлении: смотрите видео

Потери врага с каждым днем безумно увеличиваются

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и освобождать территории от захватчиков. В общей сложности, потери врага уже достигают почти 240 тысяч. Следует отметить, что статистика потерь оккупантов приблизительна, ведь в условиях активных боевых действий невозможно точно подсчитать количество погибших.

Только в течение последних суток ВСУ по разным направлениям фронта уничтожили: