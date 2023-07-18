Минус 3 вражеские роты и более 40 единиц техники: горячее видео с Таврического направления
Источник:Александр Тарнавский
Вооруженные Силы продолжают выбивать врага из украинской земли. В частности, на Таврическом направлении противник несет бешеные потери.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" заявил, что ВСУ имеют успехи в этом направлении. Местами враг начинает отступать.
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Какая ситуация на Таврическом направлении
Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении продолжаются бои. Местами Силы обороны преуспевают, а враг отступает. За прошедшие сутки враг 20 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 678 обстрелов.
Вместе с тем, наши артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1681 огневую задачу. Только за минувшие сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 3 рот. Кроме того – уничтожена 41 единица военной техники российских захватчиков.
Среди ликвидированной техники противника:
- 4 танка,
- 12 ББМ,
- 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
- 2 единицы БМ-21 "Град",
- БПЛА "Орлан-30",
- БПЛА "Supercam",
- БПЛА "Zala",
- самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация",
- пушка "Гиацинт-С",
- автомобильная техника.
Тарнавский сообщил, что ВСУ на Таврическом направлении также уничтожили 4 склада боеприпасов врага. Командующий ОСУВ "Таврия" также показал горячие кадры успешной работы в этом направлении.
ВСУ уничтожают врага на Таврическом направлении: смотрите видео
Потери врага с каждым днем безумно увеличиваются
Украинские защитники продолжают уничтожать врага и освобождать территории от захватчиков. В общей сложности, потери врага уже достигают почти 240 тысяч. Следует отметить, что статистика потерь оккупантов приблизительна, ведь в условиях активных боевых действий невозможно точно подсчитать количество погибших.
Только в течение последних суток ВСУ по разным направлениям фронта уничтожили:
- личного состава – около 239010 (+710) человек,
- танков – 4119 (+4),
- боевых бронированных машин – 8051 (+17),
- артиллерийских систем – 4542 (+38),
- РСЗО – 689 (+4),
- средств ПВО – 428 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3839 (+11),
- крылатых ракет – 1273 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7086 (+27),
- специальной техники – 677 (+0).