Наши воины выбили одну из российских систем ПВО на Юге: Зеленский показал кадры
Источник:Владимир Зеленский
Президент сообщил, что украинские защитники поразили одну из российских систем ПВО на Юге. Он отметил, что каждый такой удар – вклад в безопасность украинцев.
Владимир Зеленский показал кадры наших воинов. Дрон зафиксировал, как ВСУ поразили вражескую С-300.
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ПВО врага "поймала" ракету HIMARS
ПВО врага "эффективно работает", как магнит. На Юге был поражен радар поиска и наведения ракет С-300, используемый российскими захватчиками для обстрелов Запорожья.
Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из русских систем ПВО на Юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности. Спасибо, ребята! Да держать!
– написал Владимир Зеленский.
В ночь на 3 ноября наши воины уничтожили радар с помощью ракеты HIMARS. Отмечается, что это одно из самых важных поражений недели.
Почему это важноРадар поиска и наводки является основным элементом комплекса С-300. Его уничтожение делает невозможным использование ракет С-300 и С-400.
Кадры поражения вражеской ПВО: смотрите видео
Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 566 единиц ПВО. Кроме того, враг теряет много другой техники и живой силы.
Последние потери врага
- Бойцы терробороны опубликовали кадры уничтожения вражеского катера. Вместе с техникой, "на концерт к Кобзону" отправились находившиеся в нем оккупанты.
- Вечером 2 ноября Генеральный штаб ВСУ заявил, что наши защитники поразили важную цель врага.
- В общей сложности по состоянию на утро 3 ноября от 24 февраля 2022 года российская армия потеряла по меньшей мере 303 270 личного состава. 850 оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки.