Каждый день видим результат: солдат ВСУ рассказал, как украинские войска уничтожают россиян и их технику

У россиян кратно уменьшилось количество качественной новой бронетехники. Речь идет о новых танках и БМП-3. В оккупантов появляется разное старое вооружение.

Об этом 24 Каналу заявил солдат 59 бригады, аэроразведчик Павел Петриченко. Он отметил, что в российскую армию возвращаются БМП-1.

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"Если сравнивать с началом войны, то уменьшилось количество и качество техники кратно. Потому что Вооруженные Силы их достаточно четко уничтожают. Сразу падает в глаза", – подчеркнул Петриченко.

Как изменилась техника оккупантов: смотрите видео

Что, прежде всего, уничтожают ВСУ

Солдат 59 бригады отметил, что артиллерия – это огневая поддержка врага. Именно ею оккупанты атакуют позиции ВСУ.

Поэтому командование уничтожает, прежде всего, те средства, которые могут наносить поражение по нашим позициям, нашей технике, нашим штабам и всему остальному,

– рассказал аэроразведчик.

Потому такая работа ведется постоянно. Однако успешна она, прежде всего, благодаря тому, что в ВСУ увеличивается количество западного оружия и подготовленных артиллерийских расчетов.

"И потому мы видим результат с каждым днем больше и больше", – подчеркнул украинский армеец.

Потери врага по состоянию на 2 июня