Борьба продолжается: в Генштабе сообщили, сколько оккупантов ликвидировали с начала года

С начала года российские оккупанты понесли серьезные потери среди личного состава. Украинские воины профессионально уничтожают противника.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

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ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

По данным Генштаба ВСУ за несколько месяцев 2025 года Россия потеряла 200 тысяч солдат. Так только за сутки 2 июня на фронте погибли 1100 оккупантов. Потери врага в живой силе и технике постоянно растут, большинство его наступлений подавляется. ВСУ защищают украинской земли.

Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине,

– сказал Сырский.

Россияне гибнут не только на передовой, но и в тылу врага. Так недавно атака дронов на аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области убила 11 российских военных, среди которых были опытные летчики и офицеры. Такие яркие удары по врагу редкие, но всегда меткие.

В целом ВСУ часто проводит операции по уничтожению оккупантов на фронте. Для этого привлекаются дроны, артиллерия, авиация и другие средства поражения.

Украинские воины молниеносно уничтожают врага на фронте: смотрите видео

Несмотря на потери людей и вооружения российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну и наоборот направляет на фронт все больше военных. Украина вынуждена держать оборону, поэтому потери есть с обеих сторон.