Украинские защитники уничтожили вражеский "Урал": его экипаж бросился наутек

17 июня 2023, 15:17
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Украинские воины уничтожили российский автомобиль "Урал". Находившиеся там оккупанты быстренько накивали пятками.

Артиллеристы показали, как уничтожили вражеский "Урал". Они отметили, что это совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и собратьев из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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Минус еще один спецтранспорт оккупантов

Артиллеристы Великокняжеской бригады уничтожили русский "Урал". Их работу с воздуха корректировали собратья из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

На видео видно, как после "прилета" оккупанты убегают как можно дальше от "хлопка".

Уничтожение российского "Урала": смотрите видео

Потери врага на фронте колоссальные

  • За минувшие сутки, 16 июня, ВСУ ликвидировали еще 670 российских захватчиков. Если же учитывать общее число погибших русских солдат, то с начала полномасштабной потери врага в живой силе составили 219 170 человек.
  • Больше всего оккупантов погибло на Донбассе, а именно под Бахмутом. Да, на Бахмутском направлении Россия потеряла больше военных, чем за первые недели полномасштабного вторжения.

 

Автор: Анастасія Кушпіт