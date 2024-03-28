Имеют там сумасшедшие потери, – Жорин назвал населенный пункт, где больше всего штурмов врага
Авдеевское направление остается одним из самых горячих на линии фронта на Востоке Украины. Враг продолжает свои штурмы на отрезке населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое.
Отдельное внимание, безусловно, вражеская армия уделяет и несет сумасшедшие потери непосредственно в Орловке. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает 24 Канал.
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Россия имеет огромные потери возле Орловки
Майор отметил, что населенный пункт Орловка в Донецкой области дался оккупантам ценой нескольких подразделений. Кроме этого, внимание врага также, по словам военного, очевидно, сконцентрировано в районе населенного пункта Семеновка.
Они (российские захватчики – 24 Канал) пытаются туда ворваться, где-то нащупать слабое место в нашей обороне. Однако успеха пока они в этом не имеют,
– отметил Жорин.
Он также отметил, что вражеские оккупационные войска не забывают ежедневно пытаться штурмовать Бердичи. Таким образом ситуация на отрезке населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое остается горячей из-за постоянных штурмов россиян.
Авдеевское направление остается самым горячим на фронте
- В Генеральном штабе ВСУ 28 марта выложили новый отчет о ситуации на фронте. На Авдеевском направлении, который остается одним из самых горячих на фронте на Востоке нашего государства, украинские защитники отбили 14 атак российских оккупантов.
- Россияне пытались атаковать в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области. Там враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
- Стоит отметить, что за предыдущую неделю на Авдеевском направлении россиянам с помощью непрерывных штурмов с применением бронетехники и авиабомб все же удалось получить ограниченный успех на линии Бердичи – Первомайское. В то же время Силам обороны пришлось покинуть позиции в Тоненьком.
- К тому же россияне за неделю до этого взяли контроль над основной частью Орловки, что позволило оккупантам вплотную подойти к селу Семеновка. Бои продолжаются и в населенном пункте Бердичи, ни одна из сторон не контролирует село полностью.