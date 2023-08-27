Сколько агентов потеряло ГУР после начала войны: Буданов дал однозначный ответ

Глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался по поводу потерь среди агентурного состава ведомства с начала вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что именно военные действия повлияли на потери среди сотрудников нашей разведки.

Буданов отметил, что есть весомые потери для украинской разведки, а есть и те, которые сильного влияния на ее работу не оказали. Несмотря на это, конкретной цифры среди утраченных агентов глава ГУР МО не назвал.

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Буданов рассказал о потере агентов разведки

Буданов отметил, что даже потери одного агента для украинской разведки весомы. В то же время он подчеркнул, что по количеству утраченных агентов их было немного.

Многие из них погибли во время боевых действий. Это нанесло наибольшие потери нашему агентурному аппарату, не их раскрытие, а физическое уничтожение во время боевых действий,

– сказал глава ГУР.

Он также отметил, что количеством агентов в разведке с началом полномасштабного вторжения увеличилось. Он подчеркнул, что также расширилась и выборка людей, поэтому работать стало гораздо легче.

"Количество людей, которое проходит через их (российские – 24 Канал) силовые структуры в разы больше, чем было до того. Многие люди призываются с улиц, с ними легче", – рассказал Буданов.

Он также напомнил и о представителях Российского добровольческого корпуса, у которых есть страшные сети внутри страны. Это очень помогает украинской разведке в поражении врага.

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