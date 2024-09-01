Могли ли F-16 в Украине сбить "дружественным огнем" из Patriot: в NYT провели анализ

26 августа во время отражения массированной воздушной атаки Украина потеряла первый F-16. Тогда погиб известный летчик Алексей Месь. Продолжается установление обстоятельств трагедии. К расследованию подключили США.

"Дружественный огонь" из ЗРК Patriot – одна из версий, которую рассматривает следствие. В СМИ считают, что она вряд ли соответствует действительности.

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Почему произошло падение F-16

Так, в комментарии NYT двое высокопоставленных военных чиновников США заявили, что "дружественный огонь", вероятно, не был причиной сбивания F-16. К катастрофе могли привести такие вещи, как механическая неисправность или ошибка пилота.

Украинские военные аналитики тем временем говорят, что пока еще слишком рано говорить о причинах аварии. Но они подчеркнули, что западные системы ПВО и истребители F-16 никогда не работали вместе в таких сложных условиях, как массированный обстрел.

Известно, что когда Месь на F-16 преследовал российские ракеты, команды из трех различных оборонных систем, в частности Patriot, а также мобильные группы с ракетами Stinger и британскими ракетами Starstreak – все работали над перехватом сотни ракет и беспилотников.

По словам бывшего чиновника ВВС Украины Храпчинского, нельзя исключать, что осколки уничтоженной ракеты могли попасть в жизненно важную часть самолета.

Что известно о потере F-16