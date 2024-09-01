Могли ли F-16 в Украине сбить "дружественным огнем" из Patriot: в NYT провели анализ
Источник:NYT
26 августа во время отражения массированной воздушной атаки Украина потеряла первый F-16. Тогда погиб известный летчик Алексей Месь. Продолжается установление обстоятельств трагедии. К расследованию подключили США.
"Дружественный огонь" из ЗРК Patriot – одна из версий, которую рассматривает следствие. В СМИ считают, что она вряд ли соответствует действительности.
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Почему произошло падение F-16
Так, в комментарии NYT двое высокопоставленных военных чиновников США заявили, что "дружественный огонь", вероятно, не был причиной сбивания F-16. К катастрофе могли привести такие вещи, как механическая неисправность или ошибка пилота.
Украинские военные аналитики тем временем говорят, что пока еще слишком рано говорить о причинах аварии. Но они подчеркнули, что западные системы ПВО и истребители F-16 никогда не работали вместе в таких сложных условиях, как массированный обстрел.
Известно, что когда Месь на F-16 преследовал российские ракеты, команды из трех различных оборонных систем, в частности Patriot, а также мобильные группы с ракетами Stinger и британскими ракетами Starstreak – все работали над перехватом сотни ракет и беспилотников.
По словам бывшего чиновника ВВС Украины Храпчинского, нельзя исключать, что осколки уничтоженной ракеты могли попасть в жизненно важную часть самолета.
Что известно о потере F-16
- 26 августа сотни ракет и БПЛА Россия запустила по Украине.
- Алексей "Мунфиш" Месь с помощью F-16 сбил три крылатые ракеты и один ударный дрон. Однако во время захода на следующую цель с ним пропала связь. Позже уже выяснили, что самолет потерпел катастрофу, а летчик погиб.
- Истинная причина катастрофы пока неизвестна. Для ее выяснения создали специальную комиссию Министерства обороны Украины, которая сейчас работает на месте падения самолета.
- В Минобороны отметили, что не стоит связывать отставку командующего Воздушными силами Николая Олещука и потерю F-16.