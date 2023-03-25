Россия чувствует потерю позиций на Левобережье Херсона, поэтому привлекла авиацию, – ОК "Юг"
Источник:Оперативное командование "Юг"
Россия стала ощущать, что теряет позиции на Левом берегу Херсонской области. Поэтому враги продолжают обстреливать мирных жителей на Правом берегу Херсонщины.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг атакует с Су-35 бомбами, из берегового ракетного комплекса "Бастион" и артиллерии, танков и минометов. Наталья Гуменюк заявляла, что россияне могут готовить "жест доброй воли" на Херсонщине.
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Что известно о действиях россиян на Юге
Враг продолжает давление на местное население деоккупированного Правобережья Херсона. Чувствуя потерю позиций на Левобережье, противник активизировал авиацию,
– сообщили в ОК "Юг".
В частности, россияне 24 марта двумя истребителями Су-35 атаковали Бериславский район. Ударили управляемыми авиационными бомбами – повредили здание спасательной части. К счастью, люди уцелели.
Впоследствии Россия пыталась атаковать Херсон из берегового ракетного комплекса Бастион, выпустив ракеты типа Оникс. Наши военные сбили вражеские ракеты.Обратите внимание! Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ пытаются очистить полосу в 20 – 30 километрах на Левом берегу Днепра
Россия продолжает обстреливать Херсонщину
- С момента деоккупации части области Россия ежедневно обстреливает Правый берег Херсонщины.
- В Херсонский ОВА рассказали, что только 24 марта враги выпустили по Херсонской области 301 снаряд из минометов, реактивной системы залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников, авиации и станкового противотанкового гранатомета. Также по области нанесли ракетный удар.
- Сам Херсон 24 марта враг атаковал 7 раз. Россияне в областном центре повредили медучреждение, складские помещения, частные и многоквартирные дома.
- К сожалению, в результате атаки россиян погибли два человека, еще шесть – ранены. У них травмы разной степени тяжести.