Россия чувствует потерю позиций на Левобережье Херсона, поэтому привлекла авиацию, – ОК "Юг"

Россия стала ощущать, что теряет позиции на Левом берегу Херсонской области. Поэтому враги продолжают обстреливать мирных жителей на Правом берегу Херсонщины.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг атакует с Су-35 бомбами, из берегового ракетного комплекса "Бастион" и артиллерии, танков и минометов. Наталья Гуменюк заявляла, что россияне могут готовить "жест доброй воли" на Херсонщине.

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Что известно о действиях россиян на Юге

Враг продолжает давление на местное население деоккупированного Правобережья Херсона. Чувствуя потерю позиций на Левобережье, противник активизировал авиацию,

– сообщили в ОК "Юг".

В частности, россияне 24 марта двумя истребителями Су-35 атаковали Бериславский район. Ударили управляемыми авиационными бомбами – повредили здание спасательной части. К счастью, люди уцелели.

Впоследствии Россия пыталась атаковать Херсон из берегового ракетного комплекса Бастион, выпустив ракеты типа Оникс. Наши военные сбили вражеские ракеты.

Россия продолжает обстреливать Херсонщину

С момента деоккупации части области Россия ежедневно обстреливает Правый берег Херсонщины.

В Херсонский ОВА рассказали, что только 24 марта враги выпустили по Херсонской области 301 снаряд из минометов, реактивной системы залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников, авиации и станкового противотанкового гранатомета. Также по области нанесли ракетный удар.

Сам Херсон 24 марта враг атаковал 7 раз. Россияне в областном центре повредили медучреждение, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

К сожалению, в результате атаки россиян погибли два человека, еще шесть – ранены. У них травмы разной степени тяжести.

. Однако это непростая работа. Она усложняется тем, что россияне прячутся за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами.