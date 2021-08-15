Потерялся возле Говерлы: полиция обнародовала фото и приметы пропавшего мальчика

На Говерле продолжают поиски 6-летнего мальчика, который 14 августа отстал от группы и заблудился. В полиции обнародовали его фото и приметы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят не быть равнодушными и звонить на линию "102".

Поиски 6-летнего Алексея Стефанцива продолжаются. В полиции просят помощи у всех, кто обладает хотя бы минимальной информацией о том, где находится мальчик.

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Приметы пропавшего ребенка

Пропавший Алексей является мальчиком среднего телосложения, ростом около 110 сантиметров. Глаза – карие, волосы – короткие каштановые.

В день исчезновения был одет в зеленую футболку и брюки, окрашенные в камуфляжный цвет. На голове у него была голубая кепка с красным козырьком. Кроме того, полиция опубликовала фото пропавшего ребенка.

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6-летний Алексей исчез вечером 14 августа, когда вместе с 5 другими туристами поднимался на самую высокую вершину Украины – Говерлу.

Полиция и спасатели сразу же развернули поиски. По состоянию на утро 15 августа 2021 года в местности работает 7 поисковых групп.

Всего к поискам маленького Алексея Стефанцива привлекли 156 человек, 19 единиц техники, 3 собаки и квадрокоптер.

Поиски ребенка до сих пор продолжаются.

Если вы владеете какой-либо информацией, которая поможет найти 6-летнего Алексея, Национальная полиция просит обращаться на линию "102" или в отдел ювенальной превенции УПД ГУНП Ивано-Франковской области по телефонам (0342) 79-03-23 ​​или 097-97 -65-101.