"Кремль будет мстить": какие могут быть последствия за установку потолка цен на российскую нефть

G7 обсуждает установку потолка цен на российскую нефть. Украина говорит о цене 30 долларов, европейцы склоняются до 65 – 70 долларов за баррель.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Ранее сообщалось о том, что Байден ослабляет санкции против Венесуэлы из-за Украины.

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Кремль будет мстить

Божко отметил, что Кремль будет мстить после установки потолка цен на российскую нефть. В частности, уже в России говорят об отказе экспортировать нефть по нерыночным механизмам. Это будет ее последняя попытка хлопнуть дверью на глобальном рынке нефти.

Существует разное толкование введения потолка цены на российскую нефть. Украинская сторона в лице Зеленского попросила, чтобы этот потолок был введен в пределах 30 долларов за баррель Европейские дипломаты продвигают цену 65 – 70 долларов за баррель, что является приближенным к существующим рыночным ценам и не так ударит по России,

– заметил глава Центра политических студий "Доктрина".

Божко о том, какие могут быть последствия за установку потолка цен на российскую нефть: смотрите видео

Логика в ограничении цен на российскую нефть

Он продолжил, что европейские нефтяные возможности не такие, как, например, у стран Персидского залива. США будут помогать Европе договариваться о нефти на Ближнем Востоке. В частности, уже сообщалось об увеличении добычи в Ираке, а также США ослабляют санкции против Венесуэлы ради нефти.

Логика в ограничении цен на российскую нефть заключается не только в возможности наказать Россию, но и ограничить влияние России на формирование цен на нефть в мире. Так Россия будет вынуждена продавать свою нефть в значительной степени на черный рынок с существенным дисконтом. Этот метод может быть важным в противодействии российскому энергошантажу, важно лишь, чтобы США договорились со странами Персидского залива и Венесуэлой", – подчеркнул Божко.

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