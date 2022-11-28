Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Раніше повідомлялось про те, що Байден послаблює санкції проти Венесуели через Україну.

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Кремль буде мститися

Божко зазначив, що Кремль буде мститися після встановлення стелі цін на російську нафту. Зокрема, вже в Росії говорять про відмову експортувати нафту за неринковими механізмами. Це буде її остання спроба грюкнути дверима на глобальному ринку нафти.

Існує різнобарвне тлумачення введення стелі ціни на російську нафту. Українська сторона в особі Зеленського попросила, щоб ця стеля була введена в межі 30 доларів за барель Європейські дипломати просувають ціну 65 – 70 доларів за барель, що є наближеним до ринкових цін, які існують, і не так ударить по Росії,

– зауважив голова Центру політичних студій "Доктрина".

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Логіка в обмеженні цін на російську нафту

Він продовжив, що європейські нафтові можливості не такі, як, наприклад, у країн Перської затоки. США буде допомагати Європі домовлятись про нафту на Близькому Сході. Зокрема, вже повідомлялось про збільшення видобутку в Іраку, а також США послаблює санкції проти Венесуели заради її нафти.

"Логіка в обмеженні цін на російську нафту полягає не лише в можливості покарати Росію, а й обмежити вплив Росії на формування цін на нафту у світі. Так Росія буде змушена продавати свою нафту значною мірою на чорний ринок із суттєвим дисконтом. Цей метод може бути важливим у протидії російському енергошантажу, важливо лише, щоб США домовилися з країнами Перської затоки та Венесуелою", – наголосив Божко.

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