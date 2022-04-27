Потом с оккупантами происходит что-то хорошее для нас, – Федоров о том, как работает "єВорог"
Источник:РБК-Украина
С началом широкомасштабного наступления России на Украину Минцифры создало чатбот "єВорог" в Дие. Благодаря этому, украинцы могут сообщать о перемещении техники или других средств россиян.
Средство стало эффективным и дополнительным ко всем остальным инструментам борьбы. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Наши службы сейчас работают максимально мобилизованно и эффективно. Но когда люди фиксируют в режиме реального времени, и речь идет о тысячах людей, то появляется комплексное видение того, где находятся и куда движутся оккупанты. А потом с ними что-то постоянно происходит, что-то для нас хорошее,
– говорит Федоров.
По его словам, сейчас на территории временно оккупированных областей Украины борьба все равно продолжается. Поэтому очень важно понимать, где есть враг и что он там делает.
Украинцы научились отличать технику
Федоров уверяет, что этот инструмент важен и в Донецкой, и в Луганской, и в Запорожской, и в Херсонской областях.
Люди уже даже научились отличать виды техники, очень четко описывают происходящее. Украинцы передают геолокацию, фото и видео.
"Понятно, что нужно быть очень аккуратными. Но эти орки настолько отсталые, что даже не понимают, что постоянно находятся под камерами и все знают, где они и что они делают", – говорит Федоров.
Что известно о "єВорог"
- На 15 апреля Федоров сообщал, что уже 250 тысяч украинцев предоставили информацию о передвижении врага и его вражеской технике. "єВорог" выполняет такую же функцию, как телеграм-бот СБУ. Отличается через приложение Дия, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.
- ВСУ каждый день тщательно исследуют тактику оккупантов, чтобы лучше понимать, как нанести им максимальные потери. Именно поэтому очень важно фиксировать все действия врагов как можно чаще.
- Федоров объяснял, что отправлять видео с вражеской техникой или солдатами желательно до 1 минуты или 3 – 4 фото. Очень важно писать, в каком направлении движется колонна. Ведь по перечню техники невозможно спрогнозировать время прибытия врага в определенную точку.
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