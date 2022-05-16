Ибо нечего по сеяному: артиллеристы 59 бригады разбили технику оккупантов – яркое видео

16 мая 2022 , 06:05
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Источник:

59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

Артиллеристы 59 бригады ярко и эффектно разбили технику оккупантов. Наши бойцы заявили, что врагу нет места на плодородных украинских полях.

Соответствующую информацию обнародовали на официальной странице 59 бригады. Их артиллеристы полностью разбили врага, который зашел на Украинскую землю.

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Наши бойцы вдребезги разбили технику врага

Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадали наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой,
– объяснили в 59 бригаде.

Добавили, что наши бойцы указали им единственно верное направление – вслед за кораблем.

"Ибо нечего по сеяному…", – добавили военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

Наши артиллеристы полностью разбили технику российских оккупантов: смотрите видео

 

С начала войны на Украинской земле пало более 27 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного нападения России, то есть с 24 февраля, россияне потеряли десятки тысяч единиц техники и личного состава. По состоянию на утро 15 мая враг потерял:

  • личного состава – 27 400 (+200) человек;
  • танков – 1220 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2958 (+24) единиц;
  • артиллерийских систем – 555 (+4) единиц;
  • РСЗО – 195 единиц;
  • средств ПВО – 89 (+1) единиц;
  • самолетов – 200 единиц;
  • вертолетов – 164 (+1) единицы;
  • автомобильной техники и цистерн с топливом – 2087 (+28) единиц;
  • кораблей/катеров – 13 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5) единиц;
  • специальной техники – 42 единицы;
  • крылатых ракет – 95 единиц.

Коротко о потерях врага на территории Украины

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Автор: Діана Квасневська