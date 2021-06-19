Ялта уходит под воду: есть погибшие и пропавшие без вести

Оккупированная Ялта страдает от беспрецедентного потопа. Из-за высокой воды травмировались 18 человек. Погиб один человек, а также еще один – пропал без вести.

Молодого человека смыло потоком воды в Краснокаменке. Ему было всего 26 лет.

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Часть людей – еще в пунктах временного размещения

В затопленной Ялте пришлось эвакуировать более 600 человек, из них 50 – дети. Около сотни человек доставили в пункты временного размещения.

В МЧС говорят, что за сутки 18 июня в городе выпало 133 миллиметра осадков. Подтопленными были 87 домов, из них 63 – частные, преимущественно в центральной части.

На маршруты не вышли автобусы

Из-за потопа не могли выйти на маршруты местные автобусы. Также смыло опоры систем газоснабжения, так без газа в домах остались несколько десятков семей. Без электричества оказались почти 3000 человек.

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Аксенов уверяет, что для туристов риска нет

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в фейсбуке рассказал, что заблокированными из-за потопа остались жители многоквартирного дома. Оккупационные власти пообещали привезти лекарства, питьевую воду и продукты. Парадоксально, но из-за потопа ялтинцам больше всего не хватает именно питьевой воды.

Аксенов сообщил, что на пляжах города купаться нельзя, ведь все они требуют тщательной расчистки.

Со всеми отелями и санаториями установлена ​​связь, некоторые из них сейчас обесточены, но серьезных проблем нет. Никакого риска для туристов нет,

– заверил Аксенов.

Синоптики не радуют крымчан прогнозами, на оккупированном полуострове снова штормовое предупреждение.

Смотрите фото из затопленной Ялты / Фото Крым. Реалии: