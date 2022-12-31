Потопление крейсера "Москва" и борьба за Крым: Яковенко рассказал о реакции россиян

В публичном пространстве России пытаются избегать тем, которые касаются потерь страны-агрессора. Россияне вообще мало что знают о потоплении крейсера "Москва" и "хлопках" на аэродроме "Энгельс".

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он считает, что сейчас уже населению Российской Федерации безразлично и относительно Крыма.

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Как россияне отреагировали на "присоединение" нескольких областей Украины

Яковенко отметил, что ажиотаж по "присоединению" четырех областей Украины к России не был столь массовым и существенным среди населения этой страны, как, например, в свое время оккупация Крыма. Ведь в 2014 году практически всюду можно было увидеть разные символические знаки на одежде, автомобилях и вообще на улице. Сейчас подобного почти не наблюдается.

Поэтому, я думаю, что россияне к этому достаточно безразличны. Не случайно деоккупация Херсона была воспринята довольно спокойно,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Яковенко рассказал о реакции россиян на потопление крейсера "Москва" и борьбу за Крым: смотрите видео

На что готовы россияне ради Крыма

Яковенко считает, что населению России сейчас уже все равно и относительно Крыма. Россияне не готовы ни на что идти, чтобы бороться за полуостров. Путинский режим может как-то отреагировать на это, но не россияне.

По его словам, россияне вообще мало что знают и о потоплении крейсера "Москва" и "хлопках" на аэродроме "Энгельс". Ведь в российском публичном пространстве пытаются обходить эти вопросы и расставляются совсем другие акценты. Поэтому на власть России такие инциденты, конечно, влияют, а на россиян – не очень.

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