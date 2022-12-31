Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що зараз населенню Російської Федерації вже байдуже й щодо Криму.

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Як росіяни відреагували на "приєднання" кількох областей України

Яковенко зазначив, що ажіотаж щодо "приєднання" чотирьох областей України до Росії не був таким масовим і суттєвим серед населення цієї країни, як, наприклад, свого часу окупація Криму. Адже у 2014 році практично всюди можна було побачити різні символічні знаки на одязі, автівках та й загалом на вулиці. Зараз же подібного майже не спостерігається.

Тому, я думаю, що росіяни до цього досить байдужі. Не випадково деокупація Херсона була сприйнята доволі спокійно,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

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На що готові росіяни заради Криму

Яковенко вважає, що населенню Росії зараз уже все одно й щодо Криму. Росіяни не готові ні на що йти, щоб боротися за півострів. Путінський режим може якось відреагувати на це, але не росіяни.

За його словами, росіяни загалом мало що знають і про потоплення крейсера "Москва" та "бавовну" на аеродромі "Енгельс". Адже у російському публічному просторі намагаються оминати ці питання й розставляються зовсім інші акценти. Тому на владу Росії такі інциденти, звісно ж, впливають, а на росіян – не дуже.

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