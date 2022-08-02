На 110 день: отец погибшего матроса на крейсере "Москва" получил свидетельство о смерти сына
Источник:телеграм-канал "Дождь"
В апреле благодаря точным ударам ВСУ утонул крейсер "Москва", на борту которого находились десятки российских матросов. Российская сторона заявила о смерти только одного военного, а всех остальных признала пропавшими без вести. И только сейчас, спустя более 3 месяцев войны, один отец получил свидетельство о смерти сына.
Отец Дмитрий Шкребец, сын которого считался пропавшим после потопления крейсера "Москва", сообщил, что получил свидетельство о смерти сына. Это произошло аж на 110-й день после инцидента.
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"Вчера в Севастополе, в Доме офицеров, на 110 день после гибели моего сына, я получил свидетельство о его смерти", – написал отец матроса.
К посту в соцсети "ВКонтакте" Шкребец добавил документ, изданный отделом ЗАГСа Ленинского района Севастополя и датированный 27 июля. Датой смерти Егора Шкребца в нем значится 13 апреля 2022 года – день, когда стало известно о затоплении крейсера "Москва".
Все это время – 110 дней – Егор Шкребец считался пропавшим без вести. Ведь минобороны россии официально признало гибель только одного матроса, несмотря на то, что семьи военнослужащих с крейсера сообщали о десятках пропавших.
Что известно о потоплении "Москвы": главное
- Крейсер "Москва", флагман черноморского флота, затонул 14 апреля. Первые сообщения о пожаре появились 13 апреля. Впоследствии стало известно, что корабль поразили две украинские ракеты "Нептун", в результате чего он пошел ко дну.
- По версии минобороны россии, на крейсере был просто пожар, приведший к детонации боезаряда. Впоследствии в россии признали, что судно затонуло, но до сих пор пытаются скрыть причины и потери личного состава.
- На момент попадания украинской ракеты на корабле было около 510 членов экипажа. По данным военных аналитиков, по меньшей мере половина из них погибли.
- Однако в россии официально признали гибель только одного военного с "Москвы" – мичмана Ивана Вахрушева. Еще 27 военных считаются "пропавшими без вести".
- Добавим, что российский крейсер "Москва" – это флагман черноморского флота россии, который еще в первый день войны 24 февраля украинские пограничники послали в известном направлении – "Русский военный корабль, иди нах*й".
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