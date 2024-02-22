"Убито 13, ранено 22": карта с местами затопления российских кораблей в Черном море

Вооруженные силы Украины по состоянию на сегодня уничтожили уже 13 российских кораблей в Черном море. Оно сейчас напоминает кладбище российского флота.

В СтратКоми ВСУ показали карту с местами расположения затопленных кораблей.

Смотрите также Вариантов выживания нет: сможет ли Черноморский флот противодействовать новым атакам

"Черное море превратилось в кладбище для российского флота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о местах затоплений ориентировочная, на карте также нанесены и поврежденные корабли оккупантов. При этом море большое и очевидно, что эта карта-хранилище – будет расширяться, а вот черноморский флот соответственно – уменьшаться.

"В море еще много места", – добавили военные.

Статистика потерянных кораблей

До широкомасштабной войны он насчитывал 74 боевых корабля. Силами обороны с начала большой войны были уничтожены или повреждены 24 из них.

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что в Черноморском флоте страны-агрессора из 13 крупных десантных кораблей уцелели только пять.

Последней потерей российского флота стал большой десантный корабль Цезарь Куников. 14 февраля возле оккупированной Алупки дроны украинского производства Magura V5 поразили российский БДК.

А 1 февраля возле оккупированного полуострова пошел на дно Черного моря российский ракетный катер "Ивановец". Катер затонул в результате атаки морских дронов ГУР.

! По состоянию на 6 февраля в СтратКоми сообщали, что с начала полномасштабного вторжения России