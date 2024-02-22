"Убито 13, ранено 22": карта с местами затопления российских кораблей в Черном море
22 февраля 2024, 19:43Читати новину українською
Вооруженные силы Украины по состоянию на сегодня уничтожили уже 13 российских кораблей в Черном море. Оно сейчас напоминает кладбище российского флота.
В СтратКоми ВСУ показали карту с местами расположения затопленных кораблей.
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"Черное море превратилось в кладбище для российского флота", – говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о местах затоплений ориентировочная, на карте также нанесены и поврежденные корабли оккупантов. При этом море большое и очевидно, что эта карта-хранилище – будет расширяться, а вот черноморский флот соответственно – уменьшаться.
"В море еще много места", – добавили военные.
Статистика потерянных кораблей
- До широкомасштабной войны он насчитывал 74 боевых корабля. Силами обороны с начала большой войны были уничтожены или повреждены 24 из них.
- В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что в Черноморском флоте страны-агрессора из 13 крупных десантных кораблей уцелели только пять.
- Последней потерей российского флота стал большой десантный корабль Цезарь Куников. 14 февраля возле оккупированной Алупки дроны украинского производства Magura V5 поразили российский БДК.
- А 1 февраля возле оккупированного полуострова пошел на дно Черного моря российский ракетный катер "Ивановец". Катер затонул в результате атаки морских дронов ГУР.