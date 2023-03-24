Ее видят даже пропагандисты: насколько велика пропасть между Зеленским и Путиным

Президент России Владимир Путин пытается дистанцироваться от войны. В своих недавних обращениях он все чаще уходит от темы Украины.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он добавил, что Путин ассоциирует себя с великим полководцем, который не будет уподобляться обычному солдату.

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Он даже двойника не отправит в окоп

По его словам, между публичным поведением Президента Украины Владимира Зеленского и Путиным – пропасть. Это хорошо понимают российские пропагандисты и не стесняются об этом публично заявлять.

"Уже несколько раз видел сообщение о том, "почему Зеленский в Херсоне и по нему никто не стреляет", "почему он под Бахмутом и там ничего не делается". А Путин другой. Он даже не решился отправить своего двойника, которого не жалко, в какие-то окопы, чтобы месить болото и сделать несколько фотографий", – рассказал Тизенгаузен.

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Путин дистанцируется от войны

Политтехнолог отметил, что Путин пытается не ассоциировать себя с грязной стороной войны. Он стремится выглядеть "великим полководцем", сидящим на троне, ворует чужие земли, угрожает миру. А реалии войны: смерть, убийства, увечья – этим займутся русские генералы.

"Чем хуже ситуация для России, тем меньше он будет вспоминать войну. Сейчас в своих обращениях он рассказывает о "загнивающем западе". 80% его речей посвящены странам Запада, уничтожению семейных ценностей", – подчеркнул Тизенгаузен.

Он добавил, что с каждым днем эта тенденция будет усиливаться. Чаще Путин говорит, что "все идет по плану", но это уже вызывает смех даже у тех, кто верил в это раньше.

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