Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він додав, що Путін асоціює себе з великим полководцем, який не уподібнюватиметься звичайному солдату.
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Він навіть двійника не відправить в окоп
За його словами, між публічною поведінкою Президента України Володимира Зеленського та Путіним – прірва. Це добре розуміють російські пропагандисти та вже не соромляться про це публічно заявляти.
"Вже кілька разів бачив повідомлення про те, "чому Зеленський в Херсоні і по ньому ніхто не стріляє", "чому він під Бахмутом і там нічого не робиться". А Путін інший. Він навіть не наважився відправити свого двійника, якого не шкода, в якісь окопи, щоб місити болото та зробити кілька фотографій", – розповів Тизенгаузен.
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Путін дистанціюється від війни
Політтехнолог зауважив, що Путін намагається не асоціювати себе з брудною стороною війни. Він прагне виглядати "великим полководцем", який сидить на троні, краде чужі землі, погрожує світу. Натомість реалії війни: смерть, вбивства, каліцтва – цим займуться російські генерали.
"Чим гірше ситуація для Росії, тим менше він буде згадувати війну. Зараз у своїх зверненнях він розповідає про "загнівающий запад". 80% його промов присвячені країнам Заходу, знищенню сімейних цінностей", – наголосив Тизенгаузен.
Він додав, що з кожним днем ця тенденція буде посилюватись. Найчастіше Путін говорить, що "все йде за планом", але це вже викликає сміх навіть у тих, хто вірив у це раніше.
Як Путін веде комунікацію про війну Росії з Україною
- 22 грудня 2022 року Путін вперше з початку повномасштабної агресії проти України вжив слово "війна" щодо вторгнення в Україну.
- Американські ЗМІ повідомляють, що російський диктатор щоранку отримує письмовий звіт про так звану "спецоперацію" в Україні. Цю інформацію ретельно цензурують, приховуючи українські успіхи та невдачі російської армії.
- Інститут вивчення війни зауважив, що останнім часом Путін кардинально змінив свою воєнну риторику. Він вважає, що це війна не лише проти України, а й проти країн Заходу, вона була неминуча, адже Захід намагається знищити Росію.