Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він додав, що Путін асоціює себе з великим полководцем, який не уподібнюватиметься звичайному солдату.

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Він навіть двійника не відправить в окоп

За його словами, між публічною поведінкою Президента України Володимира Зеленського та Путіним – прірва. Це добре розуміють російські пропагандисти та вже не соромляться про це публічно заявляти.

"Вже кілька разів бачив повідомлення про те, "чому Зеленський в Херсоні і по ньому ніхто не стріляє", "чому він під Бахмутом і там нічого не робиться". А Путін інший. Він навіть не наважився відправити свого двійника, якого не шкода, в якісь окопи, щоб місити болото та зробити кілька фотографій", – розповів Тизенгаузен.

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Путін дистанціюється від війни

Політтехнолог зауважив, що Путін намагається не асоціювати себе з брудною стороною війни. Він прагне виглядати "великим полководцем", який сидить на троні, краде чужі землі, погрожує світу. Натомість реалії війни: смерть, вбивства, каліцтва – цим займуться російські генерали.

"Чим гірше ситуація для Росії, тим менше він буде згадувати війну. Зараз у своїх зверненнях він розповідає про "загнівающий запад". 80% його промов присвячені країнам Заходу, знищенню сімейних цінностей", – наголосив Тизенгаузен.

Він додав, що з кожним днем ця тенденція буде посилюватись. Найчастіше Путін говорить, що "все йде за планом", але це вже викликає сміх навіть у тих, хто вірив у це раніше.

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