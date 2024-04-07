Защищать Украину – честь: в Сухопутных войсках отреагировали на скандал с повесткой журналисту

Недавно Украину всколыхнула информация о том, что сотрудник СБУ мог дать указание представителям ТЦК вручить повестку журналисту "Слидства.Инфо" Евгению Шульгату. Сейчас все обстоятельства ситуации изучают в Службе безопасности Украины и Министерстве обороны.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что работа журналистов во время войны и в мирное время чрезвычайно важна. Впрочем, по его словам, перед законом равны все.

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Необходимо дождаться следствия

Агентство "Слидство.Инфо" недавно обнародовало данные, которые свидетельствуют, что СБУ использовала работников ТЦК для преследования их журналиста Евгения Шульгата. Он занимался расследованием в отношении главы департамента кибербезопасности СБУ.

Роль журналистов в Украине чрезвычайно трудно переоценить. Но есть другой важный момент – перед законом мы все равны. Когда тебя призывают по закону, а не по заказу, то мы все должны понимать, что военная служба – это привилегия. Сейчас защищать Украину – это честь,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Сейчас в этом деле создали следственную комиссию, чтобы определить, были ли нарушения. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести расследование командующему Сухопутных войск, которым подчиняются ТЦК, чтобы выяснить все обстоятельства.

"Скрыть каких-то нарушений не удастся, потому что все украинское медийное сообщество приковало свое внимание к этому. С другой стороны – чтобы не появлялось манипуляций, стороны должны сесть и честно рассказать свои истории. Многие журналисты пошло служить. Уверен, когда к ним подходили работники ТЦК, они общались, проходили медкомиссию", – отметил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск подчеркнул, что в этой ситуации не растиралась грань между ответственностью и желанием привлечь к себе внимание. В конце концов, служба в Вооруженных силах Украины – это не наказание для любого человека, а обязанность.

В деле не будет победителей

Ситуация действительно всколыхнула украинское общество. Впрочем, пока трудно полностью оценить ситуацию, ведь пока нет подтвержденных данных и расследования по этому делу.

Все мы обязаны максимально ответственно подойти к этой ситуации, потому что честь рядового гражданина Украины, журналиста или военного – одинакова. Это мое субъективное мнение, стоит дождаться расследования и пока спадут эмоции. Потому что такая ситуация не добавит ни чести, ни доверия ни одной из сторон,

– объяснил Тимочко.

С 24 февраля 2022 февраля в Украине объявили военное положение и тогда все мужчины призывного возраста должны были предоставить о себе личные данные в центры комплектования. Если бы это сделал каждый, подобных конфликтов или манипуляций из-за работы ТЦК не возникало бы.

"В Украине достаточно правоохранительных органов, которые не просто выполняют свою работу, а, будем честными, и пытаются конкурировать между собой, продемонстрировать эффективность, контролируют друг друга. Я уверен, если там было нарушение закона, никто не даст уклониться от ответственности", – отметил Тимочко.

Конечно, каждый в Украине по-разному приближает победу. Кто-то это делает на фронте, воюя с врагом непосредственно, кто-то в тылу. Война, которую начала Россия, также является гибридной, информационной, поэтому медийщики, в свою очередь, едва ли не больше всего влияют на консолидацию общества.

На будущее нужно избегать не только таких ситуаций, но и того, что могло бы к ним подводить. Ведь это очень серьезный вопрос. Такие противоречия и недоверие однозначно заденет обе стороны. Победителей в этой ситуации не будет, это горькая правда. Мне жаль, что не произошло предварительного диалога двух сторон,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск

Тимочко добавил, что Украина – это не Россия. Поэтому в нашем обществе каждый имеет достаточно прав и полномочий, чтобы доказать свою правоту в случае, если есть нарушение закона.

Дело журналиста из "Слидства.Инфо": контекст