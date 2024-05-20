В Украине будут рассылать повестки по почте: когда начнет действовать новое постановление

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а потому все военнообязанные мужчины должны обновлять свои данные в ТЦК. Если этого не сделать, то повестку пришлют по почте.

В частности, это определено в новом Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который правительство приняло 16 мая 2024 года. В новом документе правительство четко определило, что является подтверждением оповещения резервиста почтой, передает 24 Канал.

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Повестки будут присылать по почте

Согласно новому Порядку, если военнообязанный в течение 60 дней не уточнит данные в ТЦК, то ему будут присылать повестку по почте. Так, оповещения начнут присылать по почте с 18 июля 2024 года.

Если и после этого призывник не появится в военкомате, то дальше начнется процедура заочных штрафов, открытия исполнительного производства и взыскания с лица соответствующих средств или имущества.

Правительство также определило, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК и СП при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.

Стоит отметить, что при этом день явки по вызову определяется не ранее 14 дня со дня направления повестки по почте.

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