Участились случаи выдачи повесток на блокпостах: кто и как вправе их вручать

Вручение повесток на блокпостах было достаточно обсуждаемым в начале объявления мобилизации, пока подобные случаи снова участились. В частности, на Киевщине было распоряжение усилить контрдиверсионные и меры безопасности, во время которых гражданам якобы могли вручать повестки. К процессу были вовлечены полицейские.

Рассказываем с объяснениями юристов, кто имеет право вручать повестки на блокпостах и вообще законно ли это. Так, Роман Лихачев объясняет, что несмотря на то, что блокпосты установлены для контрдиверсионных и мер безопасности, во время военного времени их могут использовать для проверки военно-учетных документов и вручения повесток.

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Поскольку, вручить повестку лицу можно где угодно, то если лицо уполномочено на вручение повестки, то он имеет право вручить повестку на блокпостах. Такая повестка будет вполне законной и в соответствии с нормами законодательства должна выполниться,

– уточняют юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

. Повестка не может быть обжалована в суде. Особенность вручения повесток на блокпостах в том, что местные военкоматы ничего не знают о вас и ваших болезнях, поэтому выдают повестки всем, однако это не всегда влечет мобилизацию и отправку на передовую.

На блокпостах может происходить вручение повесток и главный вопрос состоит в том, как именно выписывается и вручается этот документ.

"Не все лица могут иметь кучу пустых бланков и заполнять их на месте, когда имеют начальную подпись начальника ТЦК. Это не совсем законно, потому что начальник ТЦК не может пустые бланки штамповать и ставить подпись под ними", – уточнил Лихачев.

В то же время, оснований для того, чтобы не получать повестки, нет. Поэтому юрист советует получать повестки, но "выводы относительно их правомерности делать уже дальше с юристами".

Вручение повесток на блокпостах Киевщины: главное

До 6 января контрдиверсионные и меры безопасности решили усилить не только в Киеве, но и в Киевской области. В области увеличили количество блокпостов, на которых могут останавливать транспорт. Гражданам напомнили, что с собой нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

В сети распространили информацию, что якобы полицейским на контрольно-пропускных пунктах Киевской области приказано раздавать повестки. Впрочем, начальник полиции Киевской области Анатолий Щадило опроверг эту информацию.