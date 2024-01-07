Розповідаємо із поясненнями юристів, хто має право вручати повістки на блокпостах і узагалі, чи законно це. Так, Роман Лихачов пояснив, що попри те, що блокпости встановлені для контрдиверсійних та безпекових заходів, під час воєнного часу їх можуть використовувати для перевірки військово-облікових документів та вручення повісток

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Оскільки, вручити повістку особі можна будь-де, то якщо особа уповноважена на вручення повістки, то вона має право вручити повістку на блокпостах. Така повістка буде цілком законною та відповідно до норм законодавства повинна вами виконатися,

– уточнюють юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Важливо. Повістка не може бути оскаржена в суді. Особливість вручення повісток на блокпостах у тому, що місцеві військкомати нічого не знають про вас і ваші хвороби, тому видають повістки всім, проте це не завжди тягне за собою мобілізацію та відправлення на передову.

На блокпостах може відбуватись вручення повісток та головне питання полягає в тому, як саме виписується та вручається цей документ.

"Не всі особи можуть мати купу пустих бланків і заповнювати їх на місці, коли мають початковий підпис начальника ТЦК. Це не зовсім законно, бо начальник ТЦК не може пусті бланки штампувати і ставити підпис під ними", – уточнив Лихачов.

Водночас підстав для того, щоб не отримувати повістки, немає. Тому, юрист радить отримувати повістки, але "висновки щодо їхньої правомірності робити вже надалі з юристами".

Вручення повісток на блокпостах Київщини: головне

До 6 січня контрдиверсійні та безпекові заходи вирішили посилити не лише в Києві, але й у Київській області. В області збільшили кількість блокпостів, на яких можуть зупиняти транспорт. Громадянам нагадали, що з собою потрібно мати документи, які посвідчують особу.

У мережі поширили інформацію, що нібито поліцейським на контрольно-пропускних пунктах Київської області наказано роздавати повістки. Втім, начальник поліції Київщини Анатолій Щадило спростував цю інформацію.