В еще одной области Укрпочта начала рассылать повестки

В Украине уже начали рассылать повестки по почте. Повестка военнообязанным поступает как обычное заказное письмо, которое получатель получает под подпись.

Известно, что повестки по почте могут получить только те граждане, которые обновили данные. Вчера, 1 октября, Укрпочта начала рассылать повестки в Херсонской области.

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Повестки Укрпочтой на Ивано-Франковщине

Теперь к Херсонщине присоединилось и Прикарпатье. Об этом заявил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

В сообщении военкомата говорится, что документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Напечатаны повестки Укрпочтой. Повестки будут направляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных.

После получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска лица.

К слову, Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения.