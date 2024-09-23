Повестки Укрпочтой: кто первый получит и через сколько дней надо явиться в ТЦК

В Украине действует новый закон о мобилизации, который предусматривает, что повестки могут отправлять по почте. Причем они считаются врученными, даже в случае отказа от получения.

Также врученной повестка считается даже тогда, когда гражданина нет по адресу. Адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец в интервью программе "Говорит большой Львов" рассказал, какие военнообязанные первыми получат повестки.

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Что рассказал адвокат о повестках Укрпочтой

Адвокат Евгений Филипец рассказал, что 18 мая в нормативных актах появилась рассылка повесток через Укрпочту.

Тогда, собственно, была заложена основа регерирования по электронной подписи начальника ТЦК и СП. Что он не физически подписывает повестки, а они автоматически генерируются и направляются в Укрпочту,

– рассказал адвокат.

По его словам, военнообязанный должен появиться в ТЦК и СП в течение 14 дней со дня получения повестки.

"А кому будут направлены повестки – здесь вопрос к электронной системе... Слышал информацию от должностных лиц, что это будет происходить рандомно по принципу таргетированной рекламы. Я думаю, что все гораздо проще – первым делом получат повестки те, кто обновил данные в Резерв+ и о таких лицах есть актуальная информация", – отметил Евгений Филипец.

Адвокат добавил, что дальше повестки получат те, кто не имеют права на отсрочку или еще ее не оформил и является пригодным к военной службе.

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Евгений Филипец отметил, что, если лицо после получения повестки не явилось в ТЦК, то его привлекают к административной ответственности. Далее – ТЦК направляет данные в полицию о розыске лица. После этого могут начать процедуру, чтобы лишить права управлять транспортным средством.

"Лицо этот процесс не контролирует, и узнает, что на него наложен штраф, когда исполнительная служба будет принимать соответствующие действия, особенно по мерам принудительного исполнения, и блокировки банковских счетов", – заявил юрист, посоветовав заходить в реестр должников и мониторить данные.