Також врученою повістка вважається навіть тоді, коли громадянина немає за адресою. Адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець в інтерв'ю програмі "Говорить великий Львів" розповів, які військовозобов'язані першими отримають повістки.

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Що розповів адвокат про повістки Укрпоштою

Адвокат Євген Филипець розповів, що 18 травня в нормативних актах з'явилось розсилання повісток через Укрпошту.

Тоді, власне, була закладена основа регерування за електронним підписом начальника ТЦК та СП. Що він не фізично підписує повістки, а вони автоматично генеруються та скеровуються до Укрпошти,

– розповів адвокат.

За його словами, військовозобов'язаний має з'явитись у ТЦК та СП протягом 14 днів з дня отримання повістки.

"А кому будуть скеровані повістки – тут питання до електронної системи… Чув інформацію від посадових осіб, що це відбуватиметься рандомно за принципом таргетованої реклами. Я думаю, що все набагато простіше – насамперед отримають повістки ті, хто оновив дані в Резерв+ і про таких осіб є актуальна інформація", – зазначив Євген Филипець.

Адвокат додав, що далі повістки отримають ті, хто не мають права на відстрочку або ще її не оформив і є придатним до військової служби.

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Євген Филипець зауважив, що, якщо особа після отримання повістки не з'явилася до ТЦК, то її притягують до адміністративної відповідальності. Далі – ТЦК скеровує дані до поліції про розшук особи. Після цього можуть розпочати процедуру, щоб позбавити правом керувати транспортним засобом.

"Особа цей процес не контролює, і вона дізнається, що на неї накладено штраф, коли виконавча служба буде вживати відповідні дії, особливо щодо заходів примусового виконання, та блокування банківських рахунків", – заявив юрист, порадивши заходити в реєстр боржників та моніторити дані.