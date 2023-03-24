Умирать на войне желательно здоровым: в Перми повестки разносят вместе с направлением на анализы

В России не прекращаются разговоры о начале второй волны мобилизации, хотя и приказа о прекращении первой еще не было. В то же время интересно, что в Перми, на Западе вражеского государства, повестки начали раздавать уже вместе с направлением на анализы.

Очевидно, Путину не хватает "пушечного мяса", поэтому он может в недалекой перспективе призвать в ряды своего террористического войска больше военных. В частности, 24 Канал со ссылкой на российские СМИ сообщает о том, что в Перми повестки разносят вместе с направлениями на медицинские анализы.

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Скрытая мобилизация продолжается

Как утверждают источники, повестки уже раздают, прямо-таки бросая их в почтовые ящики. К тому же, на регулярной основе.

На фото ниже можно увидеть одну из таких повесток, которую прислал военкомат Кировского района.



Российская повестка, шедшая как приложение к анализам / Фотография из телеграм-каналов

На документе можно увидеть дату явки в военкомат – 5 апреля – и список процедур, которые нужно сдать перед этим, в частности:

анализ крови и мочи;

электрокардиограмму;

флюорографию;

прививки от пневмонии.



Направление к терапевту, шедшему с повесткой / Фото из телеграм-каналов

Обратите внимание! Так называемая "частичная мобилизация" началась в России еще 21 сентября 2022 года, очевидно, из-за того, что вражеская армия начала терпеть неудачи на поле боя. Месяц спустя Кремль объявил о ее завершении, однако соответствующего приказа от президента России не было.

Чиновники в Москве объясняли это тем, что никакой официальный документ не нужен, фактически призывая верить им на слово.

Российским мобикам и контрактникам ничего не платят

Напоследок можем только вспомнить, что быть военным "второй армии мира": то ли как мобилизованный, то ли как контрактник –такое удовольствие. Приходится рисковать своей жизнью за иллюзорные планы российского диктатора и вместе с тем не получать ни копейки от государства.

Собственно, с начала марта 2023 года выплаты задерживали или вообще не насчитывали в 52 регионах России разным категориям военнослужащих. Об этом писали СМИ.