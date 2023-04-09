У Китая есть три приоритета: долго ли еще будет балансировать Си Цзиньпин
Европа пытается повлиять на лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы тот заставил Владимира Путина завершить войну. Однако Китай не готов сейчас полностью становиться на чью-то сторону, ведь подобная балансировка дает ему больше выгоды.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. Он объяснил, какой просчет имеет руководство Китая.
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Ференц убежден, что неоднозначная позиция Китая обусловлена его ожиданиями более благоприятных условий для повышения уровня влияния на Россию.
Китаю в общем-то невыгодно занимать более конкретную позицию. Если КНР заявит, что Россия – агрессор, она сразу потеряет Россию, которая выгодна как младший партнер на определенный период времени в борьбе против США.
Китай балансирует
Эксперт спрогнозировал, что конфронтация будет углубляться между автократическими государствами и западными странами США.
Европейские страны, такие как Ф ранция, Германия, Италия, всегда пытались в отношениях с Китаем иметь определенную автономию от Соединенных Штатов Америки, заметил Ференс.
С одной стороны, чтобы не вступать в прямую конфронтацию с Китаем, с другой, то, что мы наблюдаем сейчас – не давать возможности Китаю еще больше сблизиться с россиянами.
– добавил спикер.
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Визит европейских лидеров в Пекин
Было заметно, что во время визита Урсулы фон дер Ляен и Эммануэля Макрона в Пекин с президентом Франции Си Цзиньпин был более открыт и благосклонен, чем с президентом Европейской комиссии.
Однако Ференц считает, что Си не надеется, что Макрон сразу займет позицию Китая в борьбе с США. К тому же сейчас трансатлантическое сотрудничество в рамках НАТО на высшем уровне, чем это было 10-15 лет назад.
Эксперт предположил, что президентов европейских стран лидер Китая идентифицирует несколько иначе, чем главы евроинституций. К тому же, проанализировав фото встречи, он сделал вывод, что президент Франции на них не выглядел улыбающимся.
Он был в довольно хмуром настроении, это значит, что вряд ли чего-то прорывного удалось достичь на этом визите,
– заметил спикер.
Он считает, что Макрон сейчас понимает, что прямая коммуникация с Путиным, о которой он ранее говорил, совершенно не дает никаких результатов. Она провалилась в контексте полномасштабного русского вторжения.
Приоритеты Китая
Китай будет и дальше выстраивать такую политику, чтобы использовать обстоятельства, складывающиеся сейчас, в свою пользу, убежден Ференс.
Для Китая сейчас есть 3 приоритета:
Не потерять западные рынки;
Выстроить коалицию автократических стран в противостоянии с США;
Проводить политику гегемона в контексте геополитического доминирования.
Встреча Си и Макрона: что известно
- Трехдневный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай завершился 7 апреля. Однако, совместное заявление лидеров стран содержала мало упоминаний об Украине, России и войне.
- В отчете издания Politico было отмечено, что Эммануэлю Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию относительно войны в Украине. В ходе переговоров Си не выразил намерения использовать свое влияние на Путина для прекращения военной агрессии на территории Украины.
- Во время встречи Си Цзиньпин заявил о своей готовности провести разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока не была объявлена возможная дата.