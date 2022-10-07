Сможет ли применение Россией иранских беспилотников повлиять на ход войны: анализ ISW

Россия начала активно использовать против Украины беспилотники иранского производства. В американском Институте войны проанализировали, может ли это оружие существенно повлиять не на ход войны.

Иранские дроны на войне не создают такого же эффекта, каким был от HIMARS. Вероятно, они существенно не повлияют на ход боевых действий.

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Для чего россияне используют дроны

6 октября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне запустили в Украину 86 иранских беспилотников Shahed-136. Наши военные уничтожили 60% из них.

Российские войска, кажется, не сосредотачивают эти беспилотники на асимметричных узлах вблизи поля боя. Они использовали многие беспилотники против гражданских целей в тылах, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты с помощью террора. Такие усилия не приносят успеха,

– рассказали аналитики ISW.

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат объяснил, что государство-агрессор чаще использует беспилотники иранского производства, чтобы сохранить запасы высокоточных ракет.

В ISW отметили, что россияне, вероятно, использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136. Это в том случае, если заявления анонимного сотрудника разведки США в конце августа о том, что Иран предоставит "сотни" беспилотников России, были правдивыми.

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